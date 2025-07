Roma, De Rossi si unisce agli auguri per i 98 anni del club – FOTO

All’appello per gli auguri del club mancava solo Daniele De Rossi. L’ex allenatore e giocatore della Roma ha pubblicato sul proprio account social una storia – presa dalla serata di ieri – dove, festanti, sono raffigurati i tifosi a Piazza Navona con le bandiere giallorosse. La scelta del brano che accompagna la storia non è casuale e nasconde un altro messaggio: “Forever” dei Mumford e Sans. Non un caso considerando l’amore dell’ex capitano per i colori giallorossi. Il tutto, accompagnato da due cuori.