Roma, De Rossi leader nello spogliatoio: “Per chi ho corso? Per chi ho lottato? Per chi sono morto? ROMA!” – VIDEO

Daniele De Rossi nell’ultima ore ha deciso di ritirarsi e in molti hanno voluto salutare lo storico capitano della Roma. Tra questi c’è anche Stephan El Shaarawy che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio al numero 16. Il Faraone ha pubblicato due video in cui si vede De Rossi caricare la squadra da vero capitano all’interno degli spogliatoi dell’Olimpico prima della sua ultima gara in maglia giallorossa. L’ormai Boca Juniors esordisce così: “E’ una partita normale, dobbiamo giocare con dignità. Forza eh, che già avete fatto abbastanza per me in questi anni“. Poi prende parola anche Lorenzo Pellegrini: “lo facciamo per noi ma anche per Daniele eh ragazzi, è troppo importante“. Queste le parole dell’ex Milan:

“Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA!!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo… Ti voglio bene”.