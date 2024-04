A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Bologna, Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Che Bologna si aspetta?

“Thiago sorprende ogni tanto, cambia la formazione o l’atteggiamento. Hanno giocato spesso contro le big facendo possesso ma anche una fase di attesa. Noi abbiamo preparato la gara con le due opzioni, saremo pronti”.

Abraham titolare, come sta?

“L’importante è avere l’entusiasmo e lui ce l’ha. L’infortunio gli ha dato frustrazione e lui ha questa energia che si porta in campo. Deve concentrarsi sul calcio, senza disperdere le energie in cose non di campo. Ho grande fiducia in lui, quando si rientra dopo tanto tempo ci sta di fare buone gare e altre meno, ma abbiamo fiducia in lui”.

Il momento El Shaarawy?

“Ha speso tanto ma sta giocando bene. ha una buona condizione fisica, come tutti, certo saremo più stanchi del Bologna che non ha giocato. El Sha ha meritato la conferma, sta bene, quando sarà stanco avremo altre opzioni da mettere in cui crediamo molto”.