Roma, Darboe festeggia il rientro in gruppo – FOTO

“I’m back“, “sono tornato” recita l’ultimo post Instagram di Ebrima Darboe. Il centrocampista giallorosso ha voluto celebrare il suo rientro in gruppo durante la sessione d’allenamento di oggi pomeriggio condividendo una sua foto in campo. Il classe 2001 è rientrato in campo dopo l’infortunio rimediato al ginocchio durante l’amichevole della scorsa estate contro la Portimonense.

Nel suo post ha allegato una didascalia: “Ritorno in gruppo“, il centrocampista non sarà ancora tra i convocati di mister Mourinho, ma sicuramente quello di oggi è un passo importante verso il suo rientro in campo.