Tra le operazioni in uscita della Roma figura anche quella di Ebrima Darboe. Come riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, il centrocampista giallorosso è vicino a dire addio alla Capitale: la trattativa con il Bari è infatti in fase avanzata e prevede la cessione a titolo definitivo.

Per il classe 2001, che in questi anni ha alternato presenze in prima squadra e prestiti, è già pronto un contratto triennale con il club pugliese. L’accordo potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni, segnando così l’inizio di una nuova avventura in Serie B per il centrocampista gambiano.