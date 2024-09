Danso è uno dei nomi che è stato più volte accostato alla Roma durante questa sessione di calciomercato. Il difensore, dopo l’esito negativo delle visite mediche effettuate con il club giallorosso, non è stato convocato con la propria nazionale per la Nations League. La Nazionale Austriaca ha dichiarato che fino a quanto non verranno effettuati controlli specifichi sulle sue condizioni da parte del Lens, il giocatore rimarrà fuori dalla rosa.