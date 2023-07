Roma, Dan Friedkin dona una maglia alla moglie di Di Bartolomei: “Un piacere onorare la sua memoria” – FOTO

Roma-Inter del 6 maggio scorso verrà ricordata per diverso. In quell’occasione infatti, lo stadio Olimpico ha ricordato e reso omaggio ai giocatori del secondo scudetto della Roma. Tra le memrie sempre vivo il ricordo di Agostino Di Bartolomei. Dan Friedkin, per l’evento, ha deciso di mandare la maglia di Ago alla moglie dello storico capitano. Questo il testo del messaggio: “Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza”.

Marisa ha poi condiviso tramite i social il dono: “Ciao amici,fratelli della Roma. Io la dedico a tutti voi“. Poi ancora: “Grazie Presidente, grazie Roma. l’emozione non ha voce”.