La Roma continua la ricerca del suo nuovo DS. Ad un mese dall’addio di Tiago Pinto, diversi sono i nomi in lista. Secondo quanto riportato dal The Thelegraph, lo scozzese di 44 anni attuale direttore sportivo del Bournemouth, Richard Hughes, potrebbe essere uno dei possibili candidati. Su di lui c’è anche il Newcastle. In cima alla lista dei giallorossi c’è ancora Modesto che è il preferito della Ceo Lina Souloukou.