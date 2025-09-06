Nella sessione di mercato estiva appena trascorsa, la Roma è andata a caccia, specie nel finale, anche di un centrocampista. Tra i nomi sondati, oltre a quello di Pessina del Monza, anche quello di Mainoo dello United. Come riporta il Daily Mail, sul classe 2005, oltre ai giallorossi, c’era la concorrenza di tanti club, tra cui Tottenham, Aston Villa, Everton, Marsiglia e Napoli. I Red Devils, però, non hanno aperto alla trattativa per il prestito, formula gradita anche al giocatore.