La Roma, non è un mistero, è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo e, per gennaio, uno dei nomi sulla lista è quello di Zirkzee, ai margini del progetto United. Come riporta talkSPORT, il club giallorosso avrebbe avviato i contatti con gli inglesi. L’idea, dalle parti di Trigoria, sarebbe quella di un prestito. Non manca però la concorrenza, in quanto sull’olandese del 2001 ci sarebbero anche West Ham e PSV.