La Roma è in pressing per portare in Serie A Cristhian Mosquera. I giallorossi si sarebbero intromessi nelle trattative del rinnovo del difensore del Valencia, con scadenza di contratto nel 2026. Il centrale classe 2004 non ha ancora siglato l’accordo per un eventuale prolungamento della sua esperienza col club spagnolo e proprio la Roma avrebbe già effettuato più di un sondaggio col suo entourage. Ne parla il programma spagnolo Tribuna Deportiva.

“La Roma lo vuole e nelle ultime settimane ha spinto forte”, riporta il canale tv. Qualora il ragazzo non avesse intenzione di rinnovare , quest’estate sarebbe l’ultima occasione per venderlo a un prezzo ragionevole e permettere al Valencia di fare cassa. Il difensore in questa stagione ha già collezionato 32 presenze con 1 gol.