Uno dei possibili nomi per la panchina giallorossa era quello di Lampard. Il tecnico inglese, come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, è uscito però dalla corsa dei papabili sostituti di Juric. Resta invece in corsa Roberto Mancini.

https://x.com/Plettigoal/status/1855897847452913949

Foto: [LINDSEY PARNABY] via [Getty Images]