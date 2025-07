Porte girevoli in casa Roma, tra arrivi e partenze. Per un terzino pronto a sbarcare nella Capitale – Wesley, accordo raggiunto con il Flamengo – c’è un altro pronto a lasciare: Saud, destinato al Tolosa con la formula del prestito. Come riporta Footmercato.net, tra i due club è stato raggiunto l’accordo e presto il giocatore arabo volerà in Francia.