La Repubblica (N. Maurelli) – Roma ancora senza gol: sconfitta 0-1 col Torino e solo due reti segnate in tre giornate. Gasperini paga un mercato povero di attaccanti (“mi aspettavo qualcosa in più”), costretto a schierare Dybala centravanti, poi fermatosi per un risentimento alla coscia che mette in dubbio la sua presenza nel derby.
Dovbyk resta bocciato, Baldanzi non convince e Bailey tornerà solo a fine mese: un attacco troppo leggero per una squadra che fatica a rendersi pericolosa. “Perdere ci costringe ad alzare l’attenzione, ha detto il tecnico, dobbiamo prepararci al meglio per il derby”.