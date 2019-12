Roma da favola. Montella addio?

La Roma infligge un 4-1 alla Fiorentina che permette di allungare la striscia positiva e consolidare la zona Champions. E’ una Roma che può solo crescere e che porta al gol tantissimi giocatori. I viola non ripetono il miracolo Inter, ma per almeno un’ora ci provano. Montella è sempre di più in bilico e tutto si gioca in queste ore, serviranno rinforzi per non scivolare in zona retrocessione. Al 13′ la Var annulla una rete a Vlahovic, in netto fuorigioco, poi esce fuori la Roma, più organizzata e con più qualità in campo. Al primo vero assalto, i giallorossi passano in vantaggio grazie ad un delizioso tocco dal limite dell’area di Pellegrini, che pesca Zaniolo e trova Dzeko al centro dell’area. Due minuti dopo il raddoppio, con una punizione di Kolarov che lascia immobile Dragowski. La squadra di Fonseca rallenta e paga l’eccesso di sicurezza con Badelj. Ci pensa Pellegrini a mettere al sicuro il risultato, poi la gloria, meritata, anche per Zaniolo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.