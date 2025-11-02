Corriere dello Sport (G. Marota) – Sono lontani i tempi in cui la Roma dominava all’Olimpico e si smarriva in trasferta. Oggi il trend si è capovolto: le quattro sconfitte stagionali, tra campionato ed Europa League, sono tutte arrivate in casa, mentre fuori dal GRÀ la squadra di Gasperini non ha mai sbagliato.

Dal successo di Pisa firmato Soulé al derby deciso da Pellegrini, passando per Nizza, Firenze e Reggio Emilia, i giallorossi hanno costruito in trasferta la loro forza. Già quattro vittorie in campionato (cinque con l’Europa League), un rendimento superiore a quello delle ultime stagioni: 7 successi esterni con Ranieri, 6 nel 2023-24, 7 nel 2022-23, 8 nel primo anno di Mourinho.

Nel 2025 la Roma è la squadra con più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei (12), con 9 clean sheet e solo 15 gol subiti nell’anno solare. A San Siro, Gasperini può aggiornare la statistica: vincendo, la Roma centrerebbe la sesta trasferta consecutiva in Serie A, traguardo raggiunto solo nel 2017, quando vinse anche al Meazza 2-0 con Dzeko e Florenzi. Da allora, contro il Milan a San Siro, quattro vittorie rossonere e tre pareggi.