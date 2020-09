Roma, da abbondanza a emergenza: Fonseca riabilita Under per l’esordio contro il Verona

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Da abbondanza ad emergenza il passo è breve. A pochi giorni dall’inizio del campionato Paulo Fonseca deve fare i conti con tante assenze nel reparto offensivo, che lo costringeranno a delle scelte (quasi) obbligate. Fuori causa Zaniolo, si sono fermati uno dopo l’altro molti pretendenti ad una maglia e farà poca differenza il modulo che Fonseca, che contro il Cagliari è tornato al 4-2-3-1 dopo aver iniziato con il 3-4-2-1, adotterà. Out anche Diego Perotti: ieri si è sottoposto ad una risonanza a Villa Stuart che ha evidenziato una lesione alla coscia destra. In ritardo di condizione anche Carles Perez, che ha ricominciato da poco ad allenarsi dopo essersi fermato a causa del Covid-19, e Justin Kluivert. L’unico nuovo acquisto, lo spagnolo Pedro, scalpita ma non è ancora possibile per lui scendere in campo dopo l’operazione alla spalla. Per Pastore, infine, i tempi saranno ancora lunghi. Riabilitato e probabilmente con un posto da titolare sabato Cengiz Under, il primo tra le riserve.