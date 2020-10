Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Roma cuore Champions. Da domani saranno tutti e quattro insieme: Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e Smalling. Fonseca domani si affiderà completamente a loro, i senatori ultratrentenni che hanno fatto un patto per riportare la Roma in Champions League. Sono i giocatori che hanno giocato maggiormente in Champions: 76 Pedro, 55 Dzeko, 44 Smalling e 42 Mkhitaryan. Se si esclude Pastore, ormai fuori dai radar, gli altri giallorossi sono nettamente distanziati dai quattro: Fazio vanta 21 presenze in Champions, Pellegrini 14. I senatori proveranno a riportare la Roma nell’Europa che conta impostando anche un cambio di mentalità.