La Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico, nel match di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma questa sera alle ore 21, con la terza maglia. I giallorossi indosseranno per la prima volta la maglia nera, come rende noto la società tramite il profilo Twitter del club.

⬛️🟧🐺🟧⬛️ ▪️ Questa sera giocheremo in maglia nera ▪️ ⬛️ Ecco 10 grandi gol del passato segnati in nero…#ASRoma pic.twitter.com/CxhdWuEHrH — AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2020