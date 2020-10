La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per il secondo turno dei gironi di Europa League. La partita tra Roma e CSKA Sofia è stata affidata al bielorusso Aleksei Kulbakov che sarà coadiuvato dai connazionali Dmitri Zhuk e da Oleg Maslyanko. Il quarto uomo sarà Denis Scherbakov. Per lui prima con entrambe le squadre, mentre ha arbitrato le italiane per 4 volte con un bilancio di 3 vittorie ed un pareggio, quello tra Atalanta e Manchester City della scorsa Champions League.