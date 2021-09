Roma-Cska Sofia, ancora disponibili biglietti in curva nord. Cancelli aperti dalle 18:30

La Roma cerca la sesta vittoria in gare ufficiali di fila. Dopo il trionfo con il Sassuolo, questa sera (alle 21) gli uomini di Mourinho ospiteranno il Cska Sofia nella prima giornata dei gironi di Conference League. Benché l’Olimpico sarà nuovamente colorato per intero – al netto delle restrizioni – di giallorosso, la Roma fa sapere che ci sono ancora delle disponibilità di biglietti in curva nord.

La società fa informa inoltre che l’apertura dei cancelli sarà a partire dalle 18:30, rammentando anche di munirsi della versione digitale sia del biglietto che del Green Pass. In Viale delle Olimpiadi, infine, sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del club nel nuovo store, che sarà aperto dalle 17.