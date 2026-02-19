L’ultimo acquisto per la squadra di Davide Nicola nella sessione invernale di mercato, Sebastiano Luperto, ha parlato in occasione della sfida contro la Roma.

Così il difensore ha parlato della Roma e del Milan, prossime due avversarie dei grigiorossi:

“Affronteremo due grandissime squadre che stanno esprimendo un grande calcio, ma sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e portare a casa punti che sarebbero preziosissimi”.

Luperto si è soffermato anche su Donyell Malen:

“Sta facendo benissimo, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Siamo consapevoli del valore della Roma e delle sue individualità, cercheremo di metterli in difficoltà lavorando come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Poi ha concluso così, parlando della lotta per la salvezza:

“C’è bisogno di tutti, è un fattore fondamentale per la salvezza. In campo scendiamo noi, ma alle nostre spalle c’è una macchina importante al nostro servizio e soprattutto ci sono i tifosi che ci supportano. È importante che anche noi diamo supporto a loro così come loro lo hanno dato sin qui a noi”.