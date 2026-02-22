La stagione della Roma si avvicina all’ultimo miglio che, in chiave Champions League, si annuncia particolarmente impegnativo. Nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, i giallorossi ospitano la Cremonese allo Stadio Olimpico, con una pressione aumentata dopo la sconfitta della Juventus per 0-2 contro il Como. Il risultato, infatti, offre ai capitolini l’opportunità di allungare sui bianconeri, prossimi avversari in campionato, potendo contare anche sull’esito di Atalanta–Napoli.
Momento complicato per gli ospiti, alle prese con una fase di difficoltà e alla ricerca di punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La squadra guidata da Davide Nicola va quindi a caccia di risposte immediate. Di seguito, le probabili formazioni degli uomini di Gasperini relative al posticipo delle 20.45, diretto dall’arbitro Marco Di Bello di Brindisi.
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
