Pagineromaniste (M. O. Ndiaye) – Domani sera alle 20:45, la Roma ospiterà in casa la Cremonese di mister Nicola, sfida valida per la 26° giornata di Serie A. Quella di domani sarà una partita molto importante per la squadra di Gasperini che se dovesse portare a casa i 3 punti consoliderebbe certamente il quarto posto in classifica e in caso di sconfitta del Napoli, che giocherà domani in casa dell’Atalanta, raggiungerebbe a pari merito la squadra di Conte terza in classifica.

Grazie alle parole di Gasperini durante la conferenza stampa pre-partita appena conclusa, possiamo avere un quadro generale più chiaro riguardo a quelle che saranno le probabili scelte del tecnico. Per esempio sappiamo già che Dybala non ci sarà domani in campo, ancora intento a recuperare dall’infortunio e anche un impiego di Soulé sarà difficile, ancora intento a smaltire le scorie della pubalgia che, a detta del mister si porta dietro da settimane. Un ritorno importante però è quello di Koné che potrebbe tornare già dal primo minuto domani, questa volta forse affiancato da Pisilli.

DOVE VEDERE ROMA-CREMONESE

La partita di Serie A tra Roma e Cremonese sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

ARBITRA Di BELLO. AL VAR NASCA

Il match contro la Cremonese sarà diretto da Di Bello, Bahri–Ceolin ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Sacchi. In sala VAR ci sarà Nasca coadiuvato da Meraviglia nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.

A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Della Rocca, Venturino, Arena, Vaz.

Diffidati: Wesley, Mancini, Ndicka

Squalificati: –

In Dubbio: Soulé

Indisponibili: Dovbyk, Dybala, Ferguson, El Shaarawy

All.: Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

A disp.: Silvestri, Nava, Ceccherini, Floriani Mussolini, Folino, Faye, Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Moumbagna, Djuric, Sanabria

Diffidati: Bondo, Terracciano, Vardy

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Baschirotto, Collocolo.

All. Nicola.