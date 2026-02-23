All’Olimpico va in scena la serata perfetta. Nel posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A, infatti, la Roma, cinica, sfrutta al meglio i passi falsi di Juventus e Napoli, liquidando con un netto 3-0 la Cremonese. Così, se da una parte i grigiorossi sprofondano in una notte sempre più buia — l’ultimo successo risale al 7 dicembre — dall’altra gli uomini di Gian Piero Gasperini salgono a quota 50 punti, agganciando il Napoli al terzo posto, portandosi a quattro lunghezze dal Milan e staccando la Juventus di quattro. Un segnale forte in ottica Champions League, proprio alla vigilia della sfida interna contro la squadra di Luciano Spalletti.

La partita si accende dopo l’intervallo, quando i padroni di casa cambiano marcia e prendono definitivamente il controllo del match. A sbloccare il risultato è Bryan Cristante, seguito dalle firme di Evan N’Dicka e Niccolò Pisilli, che chiudono i conti davanti a oltre 59 mila tifosi.

Una ripresa a senso unico, costruita su pressione alta, intensità e continuità, frutto anche delle scelte puntuali del tecnico romanista. Di seguito, le pagelle dei giallorossi.

La Gazzetta dello Sport

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6); Celik 6 (Ziolkowski sv), Koné 5.5, Cristante 7.5, Wesley 6; Zaragoza 6 (Venturino 6.5), Pellegrini 6.5 (Pisilli 7); Malen 7. All: Gasperini 7.

Corriere dello Sport

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6.5); Celik 6 (Ziolkowski sv), Koné 6.5, Cristante 8, Wesley 6.5; Zaragoza 6 (Venturino 7), Pellegrini 6.5 (Pisilli 7); Malen 6.5. All: Gasperini 8.

Tuttosport

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6); Celik 6 (Ziolkowski sv), Koné 6, Cristante 7, Wesley 5.5; Zaragoza 6 (Venturino 6), Pellegrini 6 (Pisilli 7); Malen 7. All: Gasperini 7.

Corriere della Sera

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7.5, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6.5); Celik 6 (Ziolkowski sv), Koné 6, Cristante 7, Wesley 6.5; Zaragoza 6.5 (Venturino 7), Pellegrini 6 (Pisilli 7); Malen 6.5. All: Gasperini 7.

La Repubblica

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6); Celik 5.5 (Ziolkowski sv), Koné 6, Cristante 7.5, Wesley 5.5; Zaragoza 5.5 (Venturino 6.5), Pellegrini 6.5 (Pisilli 7); Malen 7. All: Gasperini 6.5.

Il Messaggero

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 7.5, Ghilardi 6 (El Aynaoui 6); Celik 5.5 (Ziolkowski sv), Koné 6, Cristante 6.5, Wesley 6; Zaragoza 6.5 (Venturino 7), Pellegrini 6 (Pisilli 6.5); Malen 6. All: Gasperini 7.