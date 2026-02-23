Direzione di gara senza particolari scossoni, con Marco Di Bello chiamato soprattutto a gestire una sfida corretta e mai realmente complessa. Qualche sbavatura nelle decisioni minori, ma nel complesso un controllo costante del match, cartellini utilizzati con criterio e nessun dubbio sugli episodi chiave. Roma–Cremonese, amministrata senza affanni, viene portata a termine con sicurezza dal fischietto brindisino.
La Gazzetta dello Sport
Partita piuttosto semplice per Di Bello che tiene sempre in pugno una partita corretta fino alla fine. Il primo dei due gialli arriva al 24′ ed è per Thorsby, a causa di un intervento su Pellegrini a centrocampo: provvedimento giusto. Al 32′ manca un’ammonizione a Maleh per un’entrata su Koné. Al 66′ intervento di El Aynaoui su Bonazzoli: giusto estrarre il giallo per il giallorosso. Regolari i tre gol della squadra di Gasperini.
DI BELLO: 6.5
Corriere dello Sport
Alla fine soltanto una serie di piccoli errori e sbavature. Solo per esempio: Malen che tiene in campo un pallone in maniera chiara, assegnata la rimessa dal fondo; reiterate perdite di tempo da parte della Cremonese. Di Bello la porta a casa con la sufficienza piena.
Certo, la partita non è stata complicata: 23 falli fischiati (numero accettabile), due cartellini gialli, nessun episodio nelle due aree, accettazione da parte dei giocatori. Non è rigore l’uscita con grande scelta di tempo di Svilar fra i piedi di Vardy. Il portiere giallorosso trova chiaramente solo il pallone, non difficile la valutazione dell’arbitro.
Non ci sono dubbi sulla regolarità dei gol della Roma: c’è l’angolo che porta all’1-0, con Maleh che respinge un cross di Çelik; nessuna infrazione sul 2-0, con Cristante che si libera di Terracciano senza commettere fallo così come sul 3-0. Due soli ammoniti, entrambi corretti: Thorsby sul piede sinistro di Pellegrini (quasi uno step on foot pieno), El Aynaoui entra in ritardo su Bonazzoli.
DI BELLO: 6