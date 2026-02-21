La Roma domani sera affronterà la Cremonese, in quella che già di per sé era una gara fondamentale nell’economia della stagione giallorossa, match che acquisisce valore dopo la sconfitta interna maturata poco fa dalla Juve contro il Como.
Ecco la lista dei giallorossi convocati da Gian Piero Gasperini:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza