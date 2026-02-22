Roma-Cremonese, dolore al naso per Mancini nel riscaldamento: i dettagli

Problema nel riscaldamento di Roma-Cremonese per Gianluca Mancini.

Il difensore giallorossi infatti ha colpito di testa una palla troppo bassa durante un esercizio e ha accusato dolore al naso, operato di recente. Il difensore, che indossa una mascherina protettiva, è stato subito medicato con il ghiaccio dallo staff sanitario. Le sue condizioni, però, non preoccupano: dopo l’intervento dei medici ha ripreso il riscaldamento con la mascherina e dovrebbe regolarmente essere in campo dal primo minuto.