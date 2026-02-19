All’Olimpico si avvicina una sfida che, pur non essendo un big match di cartello, può pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali. Roma-Cremonese mette in palio punti preziosi sia per la rincorsa europea dei giallorossi sia per la lotta salvezza degli ospiti, rendendo determinante anche la gestione arbitrale della gara.

Come ufficializzato dalla Lega Serie A, sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, a dirigere la partita valida per la 26ª giornata. Il direttore di gara sarà assistito da Bahri e Ceolin, con Sacchi IV Uomo; al VAR ci sarà Luigi Nasca e AVAR Francesco Meraviglia. I precedenti con la Roma sorridono nel complesso: su 32 incroci ufficiali si contano 19 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con l’ultimo precedente risalente alla gara d’andata contro il Genoa.

