Un indizio social che accende la curiosità e prepara il terreno a un annuncio atteso da settimane. In casa Roma cresce l’attesa per la presentazione del nuovo main sponsor, un passaggio strategico per il futuro economico e d’immagine del club giallorosso. Il countdown lanciato nelle ultime ore ha contribuito ad aumentare l’hype tra i tifosi.

Secondo quanto riportato dalla società capitolina attraverso un’anticipazione pubblicata su Instagram, lo slogan scelto per accompagnare il lancio è “Senti la passione dal vivo”, frase che compare nel teaser video diffuso online. La presentazione ufficiale è in programma alle ore 12 presso il Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi, luogo simbolico scelto per un annuncio dal forte impatto comunicativo.

Dopo una lunga trattativa, la Roma ha deciso di legarsi a Eurobet.live, accordo che garantirà al club circa 16 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) fino al 30 giugno 2029. Un’intesa che rappresenta un tassello fondamentale nella pianificazione finanziaria del club e che segna un nuovo capitolo nella strategia commerciale giallorossa.

