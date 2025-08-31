La Roma non molla la pista che porta a Tyrique George, giovane talento offensivo del Chelsea. Secondo Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti proseguono da giorni e il club giallorosso insiste per provare a chiudere l’operazione, seppur con margini di trattativa ancora complessi. Il Chelsea non sembra intenzionato ad aprire alla formula del prestito, preferendo invece discutere di un trasferimento a titolo definitivo con percentuale su una futura rivendita.
Nel frattempo, la dirigenza romanista porta avanti anche un discorso parallelo: quello legato a Dominguez, ritenuto una possibile alternativa nel caso in cui l’operazione George non dovesse concretizzarsi.
Massara continua quindi a muoversi su più fronti per regalare a Gasperini un rinforzo offensivo entro la fine del mercato.