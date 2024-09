Costretto ad uscire al 50’ della sfida con il Genoa, Alexis Saelemaekers ha riportato una frattura alla caviglia destra. Come riportato da Roberto Maida del Corriere dello Sport, l’esterno si opererà in Belgio e dovrà stare ai boxe un paio di mesi. Una pessima notizia per Daniele De Rossi, in apprensione anche per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dal match di Marassi.