La Roma continua a valutare diversi profili per la panchina della prossima stagione, con l’intenzione di annunciare il nuovo allenatore solo dopo l’ultima giornata di campionato contro il Torino. Tra i nomi emersi con più forza nelle ultime ore c’è quello di Nuno Espirito Santo, tecnico attualmente sotto contratto con il Nottingham Forest.

Tuttavia, come riferito da Sky Sport, sul portoghese si sarebbe inserito anche l’Al Hilal. Il club saudita, dopo aver incassato il rifiuto di Simone Inzaghi, contattato direttamente a Milano dal presidente, sta esplorando altre opzioni per la propria panchina. Tra queste c’è anche Espirito Santo, che potrebbe così fare ritorno in Arabia Saudita dopo l’esperienza all’Al-Ittihad, terminata con l’esonero nel 2023.

Al momento, la pista giallorossa resta viva ma dovrà fare i conti con la crescente concorrenza araba. La scelta del tecnico, dunque, si preannuncia tutt’altro che scontata.