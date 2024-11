Dopo il ko di ieri contro il Bologna, a Trigoria serve una pausa e tempo per pensare. Prima dell’esonero, è stata presa la decisione di concedere due giorni di riposo ai giocatori rimasti nella Capitale. Il programma resta da confermare in attesa di sviluppi e di un nuovo nome alla guida della squadra. In undici, invece, prenderanno parte agli impegni ai rispettivi impegni con le nazionali.

