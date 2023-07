La Roma torna in Portogallo! Per il terzo anno di fila, i giallorossi svolgeranno una parte della preparazione estiva in Algarve.

Gli uomini di José Mourinho voleranno ad Albufeira il 22 luglio. Quattro giorni dopo, il 26, affronteranno il Braga in amichevole. Calcio di inizio alle ore 20:00 locali (le 21:00 in Italia) all’Estadio Municipal di Albufeira.

L’#ASRoma tornerà in Algarve 🇵🇹 📌 Fissata per il 26 luglio un’amichevole ad Albufeira con lo Sporting Braga 📄 https://t.co/iXhy0MsnYq pic.twitter.com/ZzfiTMBl2M — AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2023

