Roma, comunicato del Gruppo Friedkin: “Closing previsto per il 17 agosto. Sarà promossa un’OPA sull’intero capitale della Società”

Il Gruppo Friedkin ha pubblicato un comunicato riguardo all’acquisizione della Roma. Il gruppo fa sapere che il closing, come già anticipato, è previsto per il 17 agosto e che sarà promossa un’OPA sull’intero capitale della società. Questa la nota riportata da Filippo Biafora de Il Tempo:

“Su richiesta della Consob, Friedkin Gropu Inc. (“TFG) conferma che, come già indicato nel comunicato stampa del 7 agosto u.s., il corrispettivo pattuito per l’acquistizione dell’86,6% della AS Roma S.p.A. (la “Società”) è pari a complessivi Euro 63.414.047, corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 Euro per azione. Pertanto, una volta perfezionato il contratto di acquisto – il cui closing è previsto per il 17 agosto p.v. – sarà promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale della Società al prezzo per azione di Euro 0,1165. Maggiori dettagli sull’offerta pubblica di acquisto saranno forniti nella comunicazione dell’offerente che verrà pubblicata dopo il closing”.