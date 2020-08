Roma, comincia l’era Friedkin

Il Messaggero (R.Bufffoni – U.Trani) – L’AS Roma oggi passerà ufficialmente nelle mani di Dan Friedkin, da quelle di Pallotta, per 591 milioni di euro. Succederà nella giornata che per noi in Italia comincerà all’ora di pranzo, mentre negli States sarà di mattina. La pandemia costringerà i due milionari a stringersi la mano telematicamente e a scambiarsi documenti tramite email. A Londra esiste un ufficio del Gruppo Friedkin, ma non dovrebbe essere coinvolto. Al termine delle operazioni il nuovo presidente saluterà i tifosi tramite un messaggio trasmesso da tv, radio e canali social del club. Ancora America, ma con un punto di vista diverso: niente proclami, progetto a medio lungo termine e risanamento dei conti. Pellegrini e Zaniolo resteranno, così come resterà al suo posto Fonseca che sarà, però, sotto esame. La sessione di mercato sarà condotta dal CEO Fienga e l’attuale Team Manager De Sanctis. Dan Friedkin ricoprirà in prima persona il ruolo di presidente.