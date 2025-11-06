Pagine Romaniste (G. Rufino) – Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma rialza la testa nel modo migliore: vincendo e convincendo all’Ibrox Stadium contro i Rangers. Una prova di forza e maturità, che restituisce fiducia e continuità al gruppo di Gasperini.

Fin dai primi minuti i giallorossi hanno imposto ritmo e intensità. Il vantaggio firmato da Soulè ha sciolto la squadra, che ha poi gestito il possesso con personalità. Il raddoppio di Pellegrini, su perfetto assist di Dovbyk, ha suggellato un primo tempo dominato e ha segnato il ritorno al gol di Lorenzo, simbolo della reazione della squadra.

Nella ripresa la Roma ha continuato a controllare, sfiorando il tris con Celik, che ha fallito clamorosamente a porta vuota. I Rangers hanno provato a spingere, ma senza mai creare vere occasioni: la Roma è rimasta compatta, attenta e solida dietro, segnale di una crescita e conferma della gestione difensiva.

Questa vittoria vale più di tre punti: è la conferma di una squadra che sa rialzarsi e che vuole essere protagonista in Europa. In vista della sfida con il Midtjylland, capolista del girone, la Roma ritrova fiducia, gol e identità.