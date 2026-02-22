Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma sfrutta il momento e travolge la Cremonese per 3-0, trasformando una potenziale trappola in una dichiarazione d’intenti. Dopo un primo tempo bloccato, con ritmi troppo bassi contro una squadra chiusa a oltranza, i correttivi di Gasperini accendono la partita: più intensità, più uomini in avanti e una pressione continua che porta al vantaggio e poi a un successo netto e meritato.

Questa non è solo una vittoria larga, ma una vittoria pesante. Le sconfitte di Juventus e Napoli rendono il bottino ancora più prezioso: terzo posto agganciato, a pari punti con gli azzurri (dietro solo per differenza reti) e +4 sulla Juve quinta. Per la prima volta si crea un margine concreto tra zona Champions e inseguitrici.

La strada è ancora lunga e la volata finale dirà molto, ma intanto la Roma si è presa un vantaggio vero. Non ci sarebbe uno scontro diretto decisivo all’orizzonte senza una gara come questa: vincere quando bisogna vincere è il segnale più forte che si possa mandare.