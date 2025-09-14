Pagine Romaniste (S.Fabbretti) – Nel corso del match, la Roma è apparsa frammentata. Il nuovo stile di gioco di Gasperini, a quanto emerso ancora in fase di montaggio, non è stato assimilato: movimenti prevedibili, attacco isolato e poche soluzioni vincenti in area. Dybala, schierato in ruolo più avanzato, non è riuscito a rispecchiare ciò che Gasperini chiedeva e ha lasciato il campo all’intervallo per un lieve risentimento, alimentando ulteriori dubbi sulle alternative offensive giallorosse.

Cosa resta, oltre al risultato?

Dal punto di vista numerico la squadra ha provato a spingere ma senza successo con alcune occasioni in aria di rigore, ma la differenza l’ha fatta la qualità dell’unico gol di Simeone. In chiave singoli, alcune prestazioni sono risultate insufficienti. Bocciato El Aynaoui, apparso stanco e senza idee nel ruolo di trequartista nella formazione di Gasperini e Angeliño, risultato impreciso e poco incisivo sulla fascia.

Tre punti per il Torino che consolida fiducia; per la Roma, la necessità urgente di lavorare su concretezza e sincronizzazione, soprattutto con il derby in vista. Gasp non aspetta: serve una risposta rapida se la stagione non vuole prendere una piega difficile.