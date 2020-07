Roma col dubbio Zaniolo dopo lo scivolone in discoteca

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Maturo in campo, ventunenne come tanti fuori. Nicolò Zaniolo non è sicuro di giocare da titolare contro il Torino, questa sera alle 21.45. Fonseca non si è sbilanciato, ma Carles Perez è il favorito per sostituire Lorenzo Pellegrini, fresco di operazione per la frattura del setto nasale dovuta allo scontro di gioco con Milenkovic nella partita contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese ha detto più volte che Zaniolo va gestito, dopo i sei mesi per la rottura del crociato del ginocchio destro. L’impressione è che il numero 22 potrà ritrovare la maglia da titolare contro la Juventus.