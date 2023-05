Roma col cuore per l’Europa League. Mourinho: “Dybala e Wijnaldum? Difficile”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dybala e Wijnaldum è questo il doppio dubbio che José Mourinho si porterà fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara con il Bayer Leverkusen, semifinale di andata. Ma non solo. Perché la carenza di alternative in ogni reparto potrebbe costringere il tecnico portoghese a modificare lo schieramento e affidarsi in avanti alla coppia Abraham-Belotti, utilizzati recentemente insieme nel match casalingo contro il Milan. In questo caso alle loro spalle giocherebbe Pellegrini, con Matic e uno tra Bove e Camara a metà campo. Il capitano avrebbe il doppio ruolo di trequartista o terzo in un centrocampo a tre. Sugli esterni Celik è favorito per giocare a destra, mentre a sinistra Spinazzola è in vantaggio su Zalewski. In difesa Cristante in mezzo a Mancini e Ibanez. Prima di decidere, però, Mourinho aspetterà di capire quanti minuti avranno nelle gambe Dybala e Wijnaldum.