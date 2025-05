Accelerata per Gasperini: lui il primo nome per il dopo-Ranieri. Il tecnico ha avuto prima un confronto con l’Atalanta, il quale ha dato una fumata grigia tendente al nero. Poi il contatto con la Roma: i segnali sono positivi e di apertura. Nella giornata di oggi, come riporta Sportitalia, ci sarebbe stata una telefonata tra Ranieri e lo stesso allenatore di Grugliasco che avrebbe confermato di essere in rottura con il club di Bergamo. Come riporta Nicolò Schira, sarebbe pronto un contratto fino al 2028 a 5 milioni a stagione. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore. Per dare l’accelerata decisiva alla trattativa manca l’avallo dei Friedkin.