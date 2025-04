Il Tempo (L. Pes) – Stop and go. Manu Koné vuole riprendersi la Roma dopo un periodo di appannamento. Le esclusioni nella doppia gara degli ottavi di Europa League contro il Bilbao, l’ottima prova con la Francia e il gol clamorosamente sbagliato a Lecce mostrano il francese meno lucido rispetto a un paio di mesi fa.

«Con noi si è riposato e in nazionale ha giocato bene» aveva detto Ranieri alla vigilia della sfida poi vinta al Via del Mare. Una prestazione non brillantissima quella dell’ex Gladbach, che oltre al gol facile sbagliato ha palesato difficoltà nelle scelte peccando in diverse scelte. La presenza fisica certamente non manca, ma Koné appare meno lucido. Da quando è arrivato, in campionato, il diciassette ha saltato soltanto due gare per intero: quella del Penzo e quella all’Olimpico col Monza del 24 febbraio.

Ma ora è tempo di risorgere. Arrivano i big match e Ranieri ha bisogno del miglior Koné. Intensità. fisicità e strappi che nella prima parte di stagione lo hanno reso il migliore per rendimento della rosa giallorossa. Già a partire dal match di domenica contro la Juve Sir Claudio aspetta risposte.

Match con i bianconeri dove non ci sarà Saelemaekers per squalifica ma dove dovrebbe tornare Celik. Oggi è fissata la ripresa degli allenamenti a Trigoria e il turco, assente da oltre venti giorni, dovrebbe riprendere ad allenarsi regolarmente con i compagni. Più difficile rivedere Rensch. L’olandese ha accusato una lesione all’adduttore della coscia sinistra ma appare complicato rivederlo in campo già contro i bianconeri.