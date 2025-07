Tuttosport (N. Schira) – Dopo El Aynaoui e Ferguson, la Roma è vicina al tris con Wesley: 25 milioni più 5 di bonus al Flamengo, chiusura attesa entro 48 ore. Per il difensore Ghilardi (già d’accordo fino al 2030), offerti 10 milioni al Verona, che ne chiede 12 per via della percentuale destinata alla Fiorentina. Intanto domani firma il 2009 Arena (Pescara).

Sul mercato delle altre: il Parma accelera per Reyna (Dortmund), mentre Genoa, Sassuolo e Palermo si muovono per Idzes (Venezia). Cagliari vicino a Folorunsho (Napoli), in prestito con riscatto a 8 milioni. Verona su Maleh e Santiago. Gollini ufficiale alla Cremonese.

Laurienté (Sassuolo) resta sul mercato dopo lo stop con il Sunderland. Lazio al lavoro per i rinnovi di Romagnoli (2029) e Rovella (2030). Lecce ufficializza Perez, Atalanta su Daghim per il dopo Retegui.