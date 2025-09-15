Corriere dello Sport (G. Marota) – Roma ko con il Torino: oltre cento minuti senza mai trovare la chiave per scardinare la difesa granata, compatta con nove uomini dietro la linea. Decisivo Simeone al 60’, approfittando di una Roma sbilanciata. Giallorossi lenti e prevedibili, con tanto possesso (73%) ma nessun tiro nello specchio fino al finale, quando Pisilli, Soulé ed El Shaarawy hanno sfiorato il pari.

Gasperini ha rinunciato a un centravanti vero, chiedendo a Dybala e Soulé di allargarsi, ma l’argentino si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra: a rischio derby. Con Baldanzi e Ferguson in campo la squadra ha guadagnato imprevedibilità, ma il Toro ha avuto più intensità e ha vinto tutti i duelli.