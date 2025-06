La Roma è alle prese con le ultime ore di una corsa contro il tempo per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario entro la scadenza del 30 giugno. Il club giallorosso, per non incorrere in sanzioni da parte della UEFA, sta cercando di chiudere alcune operazioni in uscita, puntando soprattutto sulla cessione di giovani talenti.

Come riportato da Il Tempo, il nuovo direttore sportivo Massara starebbe cercando di evitare sacrifici importanti in prima squadra, Ndicka e Angeliño in primis, concentrandosi piuttosto sui profili emergenti del vivaio. Uno dei nomi più caldi è quello di Riccardo Pagano, classe 2004, reduce da una stagione in prestito al Catanzaro. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile riscatto da parte del club calabrese, ma la pista sembra essersi raffreddata.

Secondo TeleBari, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Bari, deciso a tentare l’affondo per il trequartista romano. I prossimi giorni saranno decisivi: è atteso un incontro tra le parti per cercare l’intesa e permettere così alla Roma di sistemare i conti prima della scadenza.