Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Se da una parte c’è Rui Patricio grande protagonista di questo inizio di stagione, dall’altra c’è una difesa che non sembra quella classica di Mourinho. Per tornare al top il reparto ha bisogno di ritrovare il vero Smalling. E’ il più esperto, difesa, quello che tra i centrali può dare più certezze come marcatore puro e dare più leadership. Da quando è rientrato ha giocato 90 minuti contro il CSKA Sofia e l’ultimo quarto d’oro contro il Verona. Adesso con l’Udinese in arrivo, e poi il derby, il suo rientro a pieno regime diventa fondamentale.

Ce la sta mettendo tutta per tornare al 100%. Lavora a Trigoria, a casa e con il suo staff ed è ancora più attento al lavoro di prevenzione degli infortuni, anche grazie ai medici e ai preparatori della Roma che gli hanno preparato un percorso personalizzato. Prima del suo infortunio la coppia centrale era con Mancini, ma poi Ibanez ha scalato posizioni. Ora Smalling andrà gestito e sembra difficile immaginarlo in campo sia con Udinese sia con la Lazio.