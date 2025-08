Il calciomercato della Roma potrebbe presto registrare una nuova uscita. Quanto detto dalla giornalista Alinaci Kucuk, dalla Turchia rimbalza infatti l’interesse rinnovato del Galatasaray per Zeki Çelik, terzino destro classe ’97 attualmente in forza alla squadra di Gasperini.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Celik non ha mai davvero convinto del tutto, alternando buone prestazioni a momenti di difficoltà. Nonostante ciò, il giocatore resta un profilo apprezzato nel suo Paese, dove ha già militato con successo in passato. Il Galatasaray, in cerca di rinforzi sulle fasce, avrebbe nuovamente puntato gli occhi su di lui.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei club, ma il nome di Çelik torna con forza nel mercato turco e una sua partenza da Trigoria nelle prossime settimane non è da escludere. Resta da capire se l’interesse si concretizzerà in un’offerta formale.