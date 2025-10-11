Roma, Celik convince tutti: rendimento in crescita e rinnovo sempre più vicino

Zeki Celik sta attraversando uno dei momenti più brillanti da quando veste la maglia della Roma. Le sue prestazioni, solide e costanti, non stanno passando inosservate: secondo quanto riportato da Il Tempo, anche la società giallorossa è pienamente soddisfatta del rendimento del terzino turco, tornato a essere una garanzia per Gian Piero Gasperini.

Affidabile in fase difensiva e prezioso per la sua capacità di adattarsi a diversi moduli e situazioni tattiche, Celik si è ormai guadagnato un ruolo da protagonista nella retroguardia romanista.

Il direttore sportivo Ricky Massara starebbe valutando l’ipotesi di un rinnovo di contratto per il giocatore, il cui accordo attuale scade a fine stagione. Celik percepisce 1,7 milioni netti a stagione, cifra che con i bonus raggiunge circa 2 milioni complessivi. Un fattore chiave è il Decreto Crescita, che continua a garantire un impatto economico contenuto sul bilancio della Roma, facilitando così un eventuale prolungamento.

Al momento non sono state avviate trattative ufficiali, ma la situazione è considerata tra le più semplici da gestire: rendimento in ascesa, costi sostenibili e, soprattutto, la piena volontà del giocatore di restare nella Capitale, dove si è ormai perfettamente integrato dentro e fuori dal campo.